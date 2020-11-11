"Россонері" вже давно стежать за нападником менхенгладбаської Борусії Маркусом Тюрамом і в найближчі місяці спробують купити 23-річного француза, повідомляє Bild.

Тюрам зацікавив низку європейських грандів після погрому Шахтаря

За інформацією видання, це особисте прохання головного тренера команди Стефано Піолі. Фахівцеві подобається Тюрам-молодший за його гнучкість, враховуючи, що він може грати як нападник, так і як вінгер. Оптимізму додає недавнє зізнання Маркуса, що він в дитинстві уболівав за Мілан, хоча його батько грав за Ювентус.

Додамо, що у поточній кампанії син Ліліана Тюрама провів 11 матчів за Борусію М, в яких забив три голи і віддав шість результативних передач. Зокрема, саме Маркус двічі забив Реалу в Лізі чемпіонів, а також асистував Плеа, коли той забивав шостий гол у ворота Шахтаря.

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