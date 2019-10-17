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Мілан готується продати зірок взимку, – GdS

12:35 881 Читать на русском
Мілан готується продати зірок взимку, – GdS
Доннарумма та Пйонтек / LaPresse

Італійський Мілан може попрощатися відразу з кількома провідними гравцями через фінансові проблеми. До списку трансферів "на вихід" потраплять 2-5 гравців.

"Россонері" прагнуть продати кількох гравців, щоб поповнити клубну казну, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

ПСЖ може переманити Пакета

Керівництво Мілана вважає, що найбільше зможе заробити на трансферах голкіпера Джанлуїджі Доннарумми та хавбека Хесуса Сусо. Крім того, в зимове трансферне вікно покинути Сан-Сіро також можуть півзахисники Лукас Пакета та Франк Кессьє, а також форвард Кшиштоф Пйонтек. Зокрема, двоє останніх можуть опинитися у чемпіонаті Англії.

Відзначимо, що Мілан провалив старт сезону в Серії А (9 очок за 7 турів) і провів заміну головного тренера. У неділю на посаді керманича міланців дебютує Стефано Піолі.

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