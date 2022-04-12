Мілан розпочинає з Сассуоло переговори щодо Берарді, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Доменіко оцінюють в 30 мільйонів євро, але Мілан не готовий платити такі гроші за 27-річного вінгера. "Россонері" хочуть орендувати Берарді з правом подальшого викупу.

Якщо не вдасться домовитися з Сассуоло, Мілан звернеться до альтернативних опцій. Це партнери Соболя по Брюгге – Шарль Де Кетеларе та Ноа Ланг. Також в Мілані розраховують на Ясіна Адлі, який круто показує себе в оренді в Бордо.

Берарді – основний гравець збірної Італії. У цьому сезоні він забив 14 голів і віддав 10 асистів за 28 матчів Серії А.

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