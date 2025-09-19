Алексіс Салемакерс, який повернувся до Мілана після оренд, швидко перетворився на одну з центральних фігур у команді Массіміліано Аллегрі. Як повідомляє Corriere dello Sport, керівництво "россонері" вже працює над новим контрактом для бельгійця, відхиливши інтерес одразу кількох топ-клубів – Астон Вілли, Ювентуса та Роми.

У нинішньому сезоні Салемакерс добре проявив себе у новій схемі 3-5-2. Його універсальність і тактичний інтелект дозволили зайняти ключову роль на правому фланзі. Символічним став його асист на Луку Модріча в матчі проти Болоньї, який приніс перемогу Мілану.

Попри привабливі пропозиції, серед яких була 20-мільйонна спроба Роми в травні, клуб відмовився вести переговори, переконаний у важливості гравця для перебудови складу. Новий контракт планують укласти до 2029 року з опцією продовження ще на сезон та покращеною зарплатнею.

Переговори з представниками бельгійця стартують найближчими тижнями, а домовленість можуть закрити до кінця року. Нагадаємо, що Салемакерс був одноклубником українця Артема Довбика в складі Роми в сезоні 2024/2025.

