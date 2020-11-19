Мілан готовий здійснити трансфер захисника Фіорентини за 30 мільйонів євро
Мілан не полишає спроб підписати оборонця "фіалок" Ніколу Міленковіча.
Міланський клуб продовжує перемовини щодо трансферу Міленковіча. Цього разу "россонері" озвучили суму, за яку готові придбати оборонця.
Мілан контактував з Динамо щодо трансферу Супряги – італійці хочуть підписати "нового Шевченка" за цікавою схемою, – ЗМІ
Як інформує Football Italia, міланці хочуть взяти сербського футболіста в оренду на півтора року за 10 мільйонів євро з обов'язковою опцією викупу за 30 млн. Поки що Фіорентина не погодилася на такі умови.
Раніше вже повідомлялось, що Нікола є головною трансферною ціллю Мілана на зиму, адже у міжсезоння клуби не зуміли домовитись. У поточному сезоні у активі Міленковіча 7 матчів у Серії А та один забитий м'яч. Його контракт з Фіорентиною чинний до літа 2022 року.
Ліга націй: жахлива помилка Куртуа не завадила Бельгії взяти перше місце, Італія у фіналі 4-х, Ісландія знову без очок