Міланський клуб продовжує перемовини щодо трансферу Міленковіча. Цього разу "россонері" озвучили суму, за яку готові придбати оборонця.

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Як інформує Football Italia, міланці хочуть взяти сербського футболіста в оренду на півтора року за 10 мільйонів євро з обов'язковою опцією викупу за 30 млн. Поки що Фіорентина не погодилася на такі умови.

Раніше вже повідомлялось, що Нікола є головною трансферною ціллю Мілана на зиму, адже у міжсезоння клуби не зуміли домовитись. У поточному сезоні у активі Міленковіча 7 матчів у Серії А та один забитий м'яч. Його контракт з Фіорентиною чинний до літа 2022 року.

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