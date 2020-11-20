"Россонері" готові запропонувати киянам лише 7 млн євро за чемпіона світу U-20, стверджує Calciomercato.

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Така сума навряд влаштує Динамо, яке розраховує заробити на Супрязі удвічі більше. Влітку Болонья нібито пропонувала 12 млн, але й цього виявилося замало. Нещодавно Владислав продовжив контракт до 2025 року, тому Динамо може впевнено почуватися у будь-яких переговорах.

Нагадаємо, у поточній кампанії Супряга провів 14 матчів, в яких відзначився 3 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює 20-річного нападника саме у 7 млн євро.

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