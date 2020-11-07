Італійський Мілан прагне зберегти в команді півзахисника Браїма Діаса. Він захищає кольори "россонері" на правах оренди з мадридського Реала.

Іспанський хавбек може продовжити виступи на Сан-Сіро й після оренди, стверджує Calciomercato.

Реал продав Регілона через його конфлікт із сином Зідана

Минулого літа "россонері" не змогли узгодити з Реалом включення до орендної угоди пункту про викуп Браїма. Проте, тепер Мілан налаштований підписати таланта на постійній основі. Однак, керманич мадридців Зінедін Зідан у захваті від прогресу 21-річного півзахисника в Італії та розраховує на нього в майбутньому.

У нинішньому сезоні Браїм Діас провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

Гвардіола – фаворит проти Клоппа, Маліновський чекає винагороди, МЮ і Борусія Д без права на помилку – космічний вікенд