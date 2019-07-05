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Мілан готовий віддати свого гравця заради зірки Вулверхемптона

15:12 480 Читать на русском
Мілан готовий віддати свого гравця заради зірки Вулверхемптона
Рубен Невеш / Reuters

Італійці налаштовані серйозно поборотися за хавбека Рубена Невеша.

Мілан запропонує за португальського півзахисника 15 мільйонів євро і Андре Сілву, інформує Sport Mediaset.

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23-річний нападник не зміг проявити себе у складі "россонері", тому керівництво клубу підшукує Сілві нове місце роботи. Севілья, яка орендувала його у минулому сезоні, не готова викупити контракт екс-гравця Порту. Мілан прагне використати форварда у переговорах з Вулверхемптоном щодо Невеша, однак англійці не горять бажанням відпускати свого лідера.

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Нагадаємо, і Сілва і Невеш захищають кольори збірної Португалії, яка є суперником України у відборі на Євро-2020.

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Теги
Англія Трансфери Мілан Мілан Португалія Португалія Італія Андре Сілва Андре Сілва Рубен Невеш Рубен Невеш Вулверхемптон Вулверхемптон
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