Мілан готовий віддати свого гравця заради зірки Вулверхемптона

Італійці налаштовані серйозно поборотися за хавбека Рубена Невеша.

Мілан запропонує за португальського півзахисника 15 мільйонів євро і Андре Сілву, інформує Sport Mediaset.

Мілан попрощався відразу з п'ятьма гравцями

23-річний нападник не зміг проявити себе у складі "россонері", тому керівництво клубу підшукує Сілві нове місце роботи. Севілья, яка орендувала його у минулому сезоні, не готова викупити контракт екс-гравця Порту. Мілан прагне використати форварда у переговорах з Вулверхемптоном щодо Невеша, однак англійці не горять бажанням відпускати свого лідера.

Миколенко прокоментував інформацію про ймовірний перехід в Мілан

Нагадаємо, і Сілва і Невеш захищають кольори збірної Португалії, яка є суперником України у відборі на Євро-2020.