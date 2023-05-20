"Россонері" серйозно ризикують залишитися без Ліги чемпіонів на наступну кампанію, але сподіваються підсилити склад. Для цього потрібно позбутися "зайвих" виконавців і розширити трансферний бюджет. Football Italia з посиланням на паперову версію Corriere dello Sport називає 7 прізвищ, які ризикують покинути Сан-Сіро у міжсезоння.

Мілан готує трансфер переможця Ліги Європи – сторони мають принципову домовленість

Дівок Оріджі: переможець ЛЧ та АПЛ дістався Мілану безкоштовно, але дебютний сезон складається жалюгідно – всього 2 голи у 35 матчах. Клуб охоче вислухає будь-які пропозиції щодо 28-річного нападника.

Сержиньйо Дест і Тьємуе Бакайоко: обидва повернуться в клуби, яким належать, – Барселона та Челсі відповідно.

Астер Вранкс: Мілан хотів би зберегти хавбека, але не за 12 млн євро, які прописав Вольфсбург. Ймовірно, будуть переговори щодо зменшення ціни викупу або нової оренди.

Ясін Адлі: поїде в оренду для здобуття практики, оскільки за Мілан майже не грає.

Фоде Балло-Туре і Жуніор Мессіас: вважаються хорошими резервістами, але можуть піти у разі цікавої пропозиції.

Нагадаємо, Мілан вилетів від Інтера на стадії півфіналу ЛЧ, а в чемпіонаті дещо відвалився від топ-4. За 3 тури до фінішу відставання складає 4 очки.

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