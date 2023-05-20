Мілан готовий позбутися відразу 7 гравців – провальний переможець ЛЧ у списку
Мілан під тиском слабкої кінцівки сезону готовий серйозно почистити склад влітку.
"Россонері" серйозно ризикують залишитися без Ліги чемпіонів на наступну кампанію, але сподіваються підсилити склад. Для цього потрібно позбутися "зайвих" виконавців і розширити трансферний бюджет. Football Italia з посиланням на паперову версію Corriere dello Sport називає 7 прізвищ, які ризикують покинути Сан-Сіро у міжсезоння.
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Дівок Оріджі: переможець ЛЧ та АПЛ дістався Мілану безкоштовно, але дебютний сезон складається жалюгідно – всього 2 голи у 35 матчах. Клуб охоче вислухає будь-які пропозиції щодо 28-річного нападника.
Сержиньйо Дест і Тьємуе Бакайоко: обидва повернуться в клуби, яким належать, – Барселона та Челсі відповідно.
Астер Вранкс: Мілан хотів би зберегти хавбека, але не за 12 млн євро, які прописав Вольфсбург. Ймовірно, будуть переговори щодо зменшення ціни викупу або нової оренди.
Ясін Адлі: поїде в оренду для здобуття практики, оскільки за Мілан майже не грає.
Фоде Балло-Туре і Жуніор Мессіас: вважаються хорошими резервістами, але можуть піти у разі цікавої пропозиції.
Нагадаємо, Мілан вилетів від Інтера на стадії півфіналу ЛЧ, а в чемпіонаті дещо відвалився від топ-4. За 3 тури до фінішу відставання складає 4 очки.
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