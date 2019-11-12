Мілан готовий підписати відразу двох хавбеків Арсенала

Мілан сподівається суттєво підсилити власний півзахист під час зимового трансферного вікна.

На радари "россонері" потрапили хавбеки Граніт Джака і Лукас Торрейра, стверджує Tuttomercatoweb.

Арсенал поставив ультиматум Емері

Швейцарець має відкритий конфлікт з фанатами "канонірів", через який він втратив місце в основі і капітанську пов'язку. Джака нібито вже підшукує собі будинок в Італії, що натякає на можливий трансфер вже взимку.

Торрейра також не може похвалитися стабільним місцем в основі команди Емері. Уругваєць ще влітку заявляв про складнощі своєї адаптації в Англії, і Мілан може скористатися невдоволенням гравця під час переговорів. До того ж, 23-річний хавбек вже має досвід успішних виступів у Серії А за Сампдорію.

До слова, наразі і Мілан і Арсенал далекі від тих позицій в своїх чемпіонатах, які гарантують участь в Лізі чемпіонів на наступний сезон – лондонцям бракує вісім очок після 12 турів АПЛ, у "россонері" дефіцит в 11 пунктів.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду