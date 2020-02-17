Мілан допускає відхід Доннарумми – "россонері" визначились з потенційною заміною зірковому голкіперу

Італійський клуб визначився з пріоритетною кандидатурою на заміну воротарю Джанлуїджі Доннаруммі, який досі не продовжив контракт з "россонері".

Керівництво Мілана відреагувало на висловлювання Міно Райоли, який нещодавно заявив, що не існує жодних гарантій продовження контракту Джанлуїджі Доннарумми з Міланом. Одіозний агент продовжує загравати з європейськими грандами з метою вибити для свого клієнта максимально вигідний контракт.

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Боси італійського клубу допускають, що їм не вдасться вмовити 20-річного голкіпера продовжити контракт, який закінчується влітку 2021 року. В такому випадку, Мілан зробить пропозицію Торіно щодо трансферу Сальваторе Сірігу, інформує Calciomercato з посиланням на Tuttosport.

33-річний воротар збірної Італії пов'язаний контрактом з Торіно до 2022 року. Мілан сподівається, що туринці погодяться продати голкіпера за 15-17 млн євро.

В поточному сезоні Сірігу, який раніше виступав за Палермо, ПСЖ та Севілью, зіграв 23 матчі. Його команда наразі перебуває на 14 місці в турнірній таблиці Серії А.

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