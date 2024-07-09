Нападник збірної Іспанії та Атлетіко Альваро Мората може знову опинитися у чемпіонаті Італії.

"Россонері" хочуть посилити лінії атаки влітку. Мілан серйозно зацікавлений у послугах Альваро Морати з Атлетіко.

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Як повідомляє Gazzetta.it, італійський клуб готовий запропонувати 31-річному нападнику контракт до 2027 року та зарплатню у розмірі 12 мільйонів євро за весь період. Альваро Мората ще не ухвалив остаточного рішення, оскільки сконцентрований на виступах за національну команду.

Раніше повідомлялося, що іспанець готовий покинути Атлетіко. "Матрацники" ведуть перемовини з Жироною щодо трансферу Артема Довбика. Якщо угоду укласти вдасться, то Мората отримає менше ігрового часу, що, звичайно, не влаштовує Альваро.

Нагадаємо, що Альваро Мората вже виступав у чемпіонаті Італії. Він захищав кольори Ювентуса з 2014 по 2016 роки та з 2020 по 2022 роки.

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