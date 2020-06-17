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Мілан домовився з Рангніком, – ЗМІ

13:08 930 Читать на русском
Мілан домовився з Рангніком, – ЗМІ
Ральф Рангнік / Reuter

Мілан нарешті визначився з кандидатурою нового головного тренера.

Італійський гранд досягнув домовленості з Ральфом Рангніком, інформує Football Italia з посиланням на Tuttosport.

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Переговори затягнулися на кілька місяців через великі вимоги 61-річного фахівця. Рангнік не хотів обмежуватися суто функціями тренера, вимагаючи впливу і на трансферну політику Мілана. Саме це стало однією з головних причин звільнення футбольного директора клубу Звоніміра Бобана, слідом може піти і Паоло Мальдіні, який наразі займає посаду технічного директора. Натомість з наступного сезону всі спортивні питання вирішуватиме Рангнік разом з директором "россонері" Іваном Газідісом.

Нагадаємо, останнім клубом німця був РБ Лейпциг у сезоні 2018/19. Рангнік посів третє місце Бундесліги, "передавши" команду Юліану Нагельсманну.

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Теги
Італія Мілан Мілан Ральф Рангнік Ральф Рангнік
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