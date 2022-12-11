Головною трансферною ціллю "россонері" є Хакім Зієш, повідомляє calciostyle.it. Вдалі виступи представника Челсі на ЧС-2022 підняли його трансферну вартість, а Мілан переплачувати не хоче.

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Альтернативним варіантом є саме Тете, про інтерес до якого говорять вже тривалий час. Щоб підсилитись 22-річним бразильцем, Мілану доведеться викласти близько 20 мільйонів євро. Для цього чинні чемпіони Італії планують продати Жуніора Мессіаса, якого оцінюють у 6 млн.

Тете виступає в оренді за Ліон, угода розрахована до літа 2023 року. У Франції вінгер награв 13 поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами й трьома асистами, але останнім часом втратив роль основного гравця.

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