Мілан буде змушений продати свого капітана через фінансовий фейр-плей

Мілан може продати Алессіо Романьйолі цього літа, якщо не вийде в Лігу чемпіонів.

"Россонері" можуть попрощатися зі своїм капітаном після закінчення сезону, стверджує Tuttosport.

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За інформацією джерела, боси Мілана не хочуть розлучатися зі своїм 24-річним захисником, але можуть бути змушені зробити це, якщо не фінішують в першій четвірці за підсумками чемпіонату і не завоюють путівку в Лігу чемпіонів, участь в якій дозволяє претендувати на значні призові.

У Мілана є проблеми з фінансовим фейр-плей, тому продаж Романьйолі, може виявитися єдиною опцією, щоб уникнути покарання від УЄФА. Відзначимо, що Мілан оцінює Романьйолі у 70-80 млн євро.

За 5 турів до фінішу чемпіонату Мілан йде четвертим в турнірній таблиці. Аталанта (5-те місце) має стільки ж очок, скільки і "россонері", Рома (6-е) відстає на 1 очко, Торіно (7-ме) – на 3, а Лаціо (8-те) – на 4.

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