Переговори Мілана з Леау щодо продовження контракту до 2026 року, повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Зазначається, що португалець вирішив залишитись у складі "россонері" попри те, що має одразу дві солідні пропозиції від інших клубів.

Додамо, що Леау провів 19 матчів у складі Мілана у поточному сезоні в усіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.

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