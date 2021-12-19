Мілан близький до продовження контракту з Леау – португалець має пропозиції від інших клубів
13:55 - Читать на русском
Нападник Мілана Рафаель Леау готовий продовжити співпрацю з "россонері".
Переговори Мілана з Леау щодо продовження контракту до 2026 року, повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.
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Зазначається, що португалець вирішив залишитись у складі "россонері" попри те, що має одразу дві солідні пропозиції від інших клубів.
Додамо, що Леау провів 19 матчів у складі Мілана у поточному сезоні в усіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.
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