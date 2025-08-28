Крістофер Нкунку опинився за крок від переходу в Мілан. За інформацією Foot Mercato, італійський гранд практично домовився з Челсі про трансфер французького нападника.

Невдаха Челсі може перебратися в Бундеслігу – клуб готовий відпустити гравця, який розчарував, за 50 мільйонів євро

Лондонський клуб виставив 27-річного гравця на продаж, і хоча раніше інтерес виявляли Баварія та РБ Лейпциг, саме Мілан вийшов на фінішну пряму переговорів.

Сума угоди складе близько 45 мільйонів євро, що стане другим найдорожчим трансфером в історії "россонері". Більше клуб витрачав лише на Рафаела Леау – приблизно 49 мільйонів євро. Контракт для Нкунку вже підготовлений – він діятиме до 30 червня 2030 року.

Француз перебрався до Челсі у 2023 році, але не зумів закріпитися в основі. Його статистика в складі Челсі – 62 матчі, 18 голів та 5 асистів.

Мілан зазнав сенсаційної поразки від новачка Серії А – рекорд Модріча та шедевр через себе у ворота "россонері"