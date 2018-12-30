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Мілан близький до підписання Мурієля

10:48 141 Читать на русском
Мілан близький до підписання Мурієля
Луїс Мурієль / соцмережі

Форвард Севільї Луїс Мурієль у січні буде орендований Міланом.

Мілан близький до оренди колумбійського нападника Луїса Мурієля, повідомляє Sport Mediaset.

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"Россонері" вже досягнули згоди з гравцем і залишилось узгодити деталі з Севільєю.

Севілья готова навіть на включення опції викупу, але Мілан планує вирішити це питання в кінці оренди.

Колумбієць має досвід виступів у Серії А в складі Удінезе, Лечче та Сампдорії.

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