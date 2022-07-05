Дівок Оріджі після тривалих виступів за Ліверпуль змінив чемпіонат. Тепер форвард збірної Бельгії гратиме в Італії.

27-річний центральний нападник після завершення контракту з мерсисайдцями на правах вільного агента перебрався до чинних чемпіонів Серії А. З Міланом Дівок підписав угоду на 4 роки, інформує офіційний сайт клубу.

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Футболку Ліверпуля Оріджі одягав з 2014-го, відтоді він награв 175 поєдинків. Бельгієць вже давно не мав стабільної ігрової практики, зокрема минулого сезону провів 18 неповних матчів (по 33 хвилини в середньому), забивши 6 м'ячів та віддавши 4 результативні передачі.

Зауважимо, це – другий літній трансфер Мілана. Раніше "россонері" за копійки придбали Алессандро Флоренці в Роми.

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