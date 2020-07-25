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Слабка гра та нереалізований пенальті Маліновського у відеоогляді матчу Мілан – Аталанта – 1:1

08:25 - Читать на русском
Слабка гра та нереалізований пенальті Маліновського у відеоогляді матчу Мілан – Аталанта – 1:1
Мілан – Аталанта – 1:1 / Твіттер ФК Мілан

Аталанта в рамках 36-го туру Серії А розписала бойову нічию з Міланом. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

14’ Хакан Чалханоглу
 
Дуван Сапата 34’
14’ Хакан Чалханоглу
34’ Дуван Сапата

Мілан ще до середини першого тайму вийшов вперед: Хакан Чалханоглу з лівого флангу зі штрафного майстерно закрутив м'яч у праву дев'ятку, не залишивши шансів П'єрлуїджі Голліні.

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Згодом Лукас Білья наступав шипами на ногу Руслан Маліновському у власному штрафному майданчику і арбітр, скориставшись системою VAR, призначив одинадцятиметровий. Сам українець взявся виконувати пенальті, однак не зміг переграти Джанлуїджі Доннарумму. Ще до перерви Дуван Сапата виправив помилку півзахисника збірної України і зумів зрівняти рахунок, однак цей гол став останнім у матчі.

Як наслідок, Аталанта з 75 очками залишилась другою, Мілан з 60 пунктами – шостий.

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Аталанта Аталанта Італія Мілан - Аталанта Руслан Руслан Маліновський Мілан Мілан Відеоновини
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