Мілан – Аталанта: онлайн-трансляція центрального матчу Серії А
В рамках 19-го туру Серії А Мілан приймає Аталанту. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 19-го туру Серії А Мілан – Аталанта розпочався о 19:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Маліновський потребує операції
Руслан Маліновський залишився у запасі.
Стартові склади
Мілан: Д. Доннарумма – Калабрія, Калюлю, К'яєр, Т. Ернандес – Кессьє, Тоналі – Кастільєхо, Мейте, Леау – Ібрагімовіч
Запасні: А. Доннарумма, Тетерушану, Мусаккіо, Томорі, Далот, Круніч, Б. Діас, Хауге, Мальдіні, Манджукіч, Ребіч, Коломбо
Аталанта: Голліні – Толой, Ромеро, Джімшіті – Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс – Ілічіч, Пессіна – Сапата
Запасні: Россі, Спортьєлло, Маеле, Паломіно, Руджері, Шутало, Кальдара, Міранчук, Депаолі, Маліновський, Ламмерс, Муріель
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