Аталанта не обіграла Мілан у битві найкращих команд Італії – Маліновський змарнував пенальті та знову розчарував

Матч, як і онлайн-трансляція Мілан – Аталанта, стартував о 22:45. Це битва двох лідерів Італії у 2020 році. "Богиня" набрала 43 очки, "россонері" – на 5 менше. Після карантину суперники не програли жодного матчу, також залишивши Ювентус позаду. У першому колі Аталанта розмобила Мілан, а Маліновський чимсь схожим на асист підсумував рахунок матчу на 5:0. Однак від звітної зустрічі були очікування зовсім іншого футболу. Команда Гасперіні, якого вилучили кілька днів тому (тому сьогодні його підміняв асистент), могла скоротити відставання від першого місця до 3-х балів. Хлопці Піолі мали шанс обійти Рому, яка йде 5-ю.

Мілан – Аталанта: онлайн-трансляція матчу – Маліновський у битві лідерів Серії А 2020 року

Дуже щільно на перших хвилинах. Маліновського двічі жорстко прийняли, в одному випадку Кессьє знущально легко обіграв Руслана. Зате перший удар пройшов після пасу українця. Де Роон здалек пробив над воротами. Ще одна спроба нашого №18, тут уже цікава передача в офсайд прилетіла. Сапата після навісу Гомеса дав вище. Маліновський пасом у дотик розвернув атаку, Капітан Аталанти пробив метрів з 22, але також не влучив. Перший же удар Мілана став дебютним прицільним на дві команди і відразу гольовим. Чалханоглу закрутив зі штрафного по лівому флангу, Голліне не дотягнувся.

Перетримує Гомес м'яч у перші хвилин 20, багато браку і в інших бергамасків, геть розклеїлася гра попереду. Удар Лаксальта поміж ніг Маліновського. Голліні цього разу тягне. Дикий крик Руслана, який намагався лежачи віддати у штрафному Мілана. Білья шипами наступив на ногу. в УПЛ би вже дві червоні вліпили за таке, тут навіть не фол. Постривайте, все-таки перегляд VAR змінює рішення судді. Український хавбек заробив пенальті та жовту для Більї. Сам же Маліновський на 26-й не реалізував пенальті, тільки-тільки оговтавшись від пошкодження та пробивши в Доннарумму.

Poor penalty from Malinovskyi. Too close to the middle, good height for the keeper. Excellent save. pic.twitter.com/0khtzjLUkd — Para (@Paracelsus) July 24, 2020

Вихованець Шахтаря дещо розклеївся. Тут поганий прийом, там не зовсім доречний пас п'ятою на чужого. Однак на допомогу прийшов Фройлер. Швейцарський опорник сам пройшов з центра поля і пробив у блок захисників так, що Сапаті довелося тільки розстріляти кіпера з кількох метрів. І знову Дуван вибігав у воротарський, але тут уже Доннарумму вибиває на кутовий. Маліновський невдало подав з кута поля. Український хавбек отримав одні з найнижчих оцінок у першому таймі за версіями всіх статистичних порталів. Крім нереалізованого пенальті, він ще й лідер за втратами (11), має низьку точність передач (70%, з яких 7 у фінальній третині поля), та лише 50% виграних єдиноборств.

Маліновського замінили уже на 57-й. Провалився Руслан під тиском рухливого півзахисту Піолі, хоча 2 паси під удар й видав. Мурієль вийшов і відразу ж викотив під гострий удар Гомесу – снаряд просвистів зовсім поруч з рамкою. Леау також ледь не став джокером, але вже в Мілана. Господарі раз за разом вриваються у штрафний Аталанти, однак їхні спроби відчайдушно блокують. Грубощів і сумбуру більше, ніж гри після перерви. За 25 хвилин жодного удару в площину воріт на дві команди.

Битва джокерів триває. Мурієль обіграв на швидкості 3-х опонентів, після удару Сапати круглий з рикошетом ледь не залетів. Леау від свого до чужого штрафного пройшов блискавичним спринтом, удар Бонавентури з меж дуги прийняла на себе стійка. Мурієль гостро подавав штрафний. Ібрагімовіч виконав один з найкращих рухів матчу, вигрібши снаряд перед воротами. Закономірна нічия у підсумку. Аталанта втрачає нагоду наблизитися до Ювентуса на 3-очкову відстань.