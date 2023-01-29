Сассуоло на Сан-Сіро розбив чинного чемпіона Італії в 20-му турі Серії А. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

У вівторок Мілан зазнав розгрому в Римі від Лаціо (0:4), тому виходив на кризовий Сассуоло із бажанням реабілітуватися. Вийшло провально. Хоч Жиру і відкрив рахунок, однак гол скасували через офсайд. А Сассуоло забив легітимно – Берарді віддав на Дефреля, який відправив м'яч у порожні ворота.

Мілан розгромно програв Сассуоло, вперше в історії пропустивши по 4 голи у двох турах поспіль – Берарді віддав 3 асисти

Фраттезі ударом у ближній подвоїв перевагу гостей, на що Мілан відповів голом Жиру, який головою замкнув навіс Калабрії. Однак тут же Берарді до двох асистів додав і забитий м'яч – головою після кутового.

По перерві Сассуоло забив ще двічі – Берарді оформив хет-трик із гольових передач. Вболівальники Мілана масово пішли зі стадіону і чимало з них пропустили розкішний гол Оріджі. Бельгієць класним дальнім ударом вразив дев'ятку воріт Консільї, але це була остання приємна новина для команди Стефано Піолі.

2:5 – Мілан у другому турі поспіль зазнав розгромної поразки і не виграє вже 4 матчі Серії А., скотившись на 4 місце. Сассуоло ж виграв у чемпіонаті Італії вперше з 24 жовтня. У "нероверді" 20 очок і 16 позиція.