Мілан – Сассуоло – 1:2 – відео голів та огляд матчу
23:17 - Читать на русском
Мілан приймав Сассуоло в рамках 32-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Чалханоглу вивів господарів вперед красивим обвідним ударом, але перевага зіграла з Міланом злий жарт.
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Ближче до завершення матчу гравцям Сассуоло вдалось вирівняти становище, а згодом і вирвати перемогу. Героєм зустрічі став 21-річний нападник гостей Джакомо Распадорі, який відзначився дублем.
Після 32-х турів Серії А Мілан залишається на другій сходинці, Сассуоло – 8-й.
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