Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма, а також норвезький форвард команди Єнс Петтер Хауге інфікувались коронавірусом.

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Окрім футболістів позитивні тести напередодні здали ще троє членів команди, повідомляє офіційний сайт клубу. Всі вони переносять хворобу безсимптомно і були одразу ж відправлені на домашню ізоляцію. Сьогодні вся команда була знову протестована відповідно до протоколу – нових позитивних результатів виявлено не було.

Вже ввечері міланській команді належить зіграти домашній поєдинок проти Роми. Початок матчу о 22:45.

Нагадаємо, "россонері" після 4-х турів очолюють турнірну таблицю Серії А, набравши 12 пунктів. У разі перемоги над "вовками" підопічні Стефано Піолі зможуть відірватись від найближчого переслідувача – Наполі – вже на 4 очки.

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