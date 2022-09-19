Чинний чемпіон Італії програв у Серії А вперше з 17 січня. Дивіться відео голів і огляд матчу Мілан – Наполі (1:2).

Перший тайм завершився нулями на табло Сан Сіро. Голи пішли по перерві. Спершу Дест сфолив проти Кварацхелії, а Політано реалізував пенальті. Меньян був близьким, щоб відбити, але м'яч пройшов у нього під руками.

Наполі здолав Мілан і змістив Маліновського з вершини Серії А – Жиру відповідальний за зрив довгої безпрограшної серії

Мілан зрівняв – Жиру забив після пасу Тео Ернандеса. Але останнє слово було за неаполітанцями. Джованні Сімеоне, який вийшов на заміну, ударом головою приніс гостям перемогу. "Россонері" могли відігратися (зокрема, в одному з епізодів Наполі врятував каркас воріт), але рахунок більше не змінився.

1:2 – Мілан програв у чемпіонаті Італії вперше з 17 січня. Безпрограшна серія команди Стефано Піолі зупинилася на позначці 22 матчі. Наполі набрав 17 очок і вийшов на перша місце. У Мілана 14 балів і 5 позиція.