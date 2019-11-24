Мілан – Наполі – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Мілан приймав Наполі в рамках 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Наполі відкрив рахунок на 24-й хвилині завдяки влучному удару Лосано, проте радість гостей тривала недовго.

Мілан та Наполі розписали нічию: 13-й тур Серії А, матчі суботи

Вже за кілька хвилини Бонавентура вирівняв становище. В підсумку цей гол і став останнім у зустрічі та зафіксував справедливу нічию.

Після 13-ти турів Серії А Мілан перебуває на 13-й сходинці турнірної таблиці, а Наполі розташувався на 7-му місці. Лідером перегонів залишається Ювентус.

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