"Після завершення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи італійський фахівець не приховував свого роздратування. Піолі не потиснув руку Уле Гуннара Сульшера та вилаявся на адресу асистента керманича манкуніанців Кірана Маккена.

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На комплімент, що Мілан – хороша команда, Піолі видав наступну фразу: "Хороша команда, х*й. Ти просто засранець, віслюче! У твоєї сестри хороша команда".

Річ у тому, що Піолі вкрай не сподобалася поведінка суперника на останніх хвилинах матчу, у якому його команді потрібно було забити гол, щоб перевести гру в овертайм. Маккена під час пауз усіляко затримував відновлення матчу, а в доданий час викинув м'яч, щоб не дати Мілану розіграти аут.

Що стосується непорозуміння з Сульшером, то вже у підтрибунному приміщенні Піолі зумів порозумітися з норвежцем. Фахівці потисли один одному руки та люб'язно обговорили зустріч своїх команд.

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