Для Ліверпуля цей матч не мав жодної турнірної цінності, а Мілану навпаки – потрібно було лише перемагати.

Шахтар – Шериф – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Швидкий гол господарів вселив надію фанам "россонері" на єврокубкову весну, але ще до перерви Салах розвіяв ці сподівання. У другому таймі Орігі вивів мерсисайдців вперед та дозволив команді Клоппа з максимальним результатом завершити груповий етап.

Мілан фінішував останнім, набравши лише 4 очки у нинішній кампанії.

Атлетіко прорвався у плей-офф Ліги чемпіонів, Мілан програв Ліверпулю, Реал здолав Інтер і виграв групу Шахтаря