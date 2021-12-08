Мілан – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу
10:05 - Читать на русском
Мілан приймав Ліверпуль в рамках заключного матчу групового етапу ЛЧ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
завершено
Мохамед Салах 36’
Дівок Оріджі 55’
36’ Мохамед Салах
55’ Дівок Оріджі
Для Ліверпуля цей матч не мав жодної турнірної цінності, а Мілану навпаки – потрібно було лише перемагати.
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Швидкий гол господарів вселив надію фанам "россонері" на єврокубкову весну, але ще до перерви Салах розвіяв ці сподівання. У другому таймі Орігі вивів мерсисайдців вперед та дозволив команді Клоппа з максимальним результатом завершити груповий етап.
Мілан фінішував останнім, набравши лише 4 очки у нинішній кампанії.
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