Мілан – Лаціо: Шевченко пригадав свій хет-трик у ворота римлян, анонсувавши роботу на матчі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко колись засмучував Лаціо в іграх за Мілан.

Сьогодні Мілан і Лаціо зустрічаються в центральному матчі 32-го туру Серії А. В Україні поєдинок покаже канал "Футбол 1", а "Футбол 24" проведе текстовий онлайн. В Італії зустріч транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN, з яким має контракт Андрій Шевченко. Тренер збірної України протягом цього сезону працює на деяких матчах в ролі експерта.

Шевченко дебютував у ролі експерта на італійському телебаченні

Шева анонсував появу у сьогоднішній трансляції. "Готуйтесь до вечора. Побачимося згодом на DAZN", – написав він у Twitter, прикріпивши відео свого хет-трику у ворота Лаціо в сезоні-1999/00 Серії А. Голи Шевченка принесли Мілану камбек з 3:1 до 3:4, а завершилося все нічиєю 4:4.

Кожна поява легенди "россонері" на матчах спричиняє вибух ностальгії у соцмережах. Італійська аудриторія вже передчуває сьогоднішній поєдинок – в коментарях під постом Шеви купа овацій екс-футболісту.

Мілан сформував топ-5 найкращих голів проти Лаціо. М'ячі Шевченка посіли п'яте та друге місця. Розкішний удар зі штрафного в 2005-му став другим найефектнішим.

Sheva, Zambrotta and Kaká are featuring in our 5 goals collection for #MilanLazio. Can you guess who wins it?

Classe e potenza: ricordi questi gol con la Lazio a San Siro?

Scopri le sorprese rossonere che ti ha riservato @Starcasino_it su https://t.co/kEUwMzRnwf pic.twitter.com/ydeiDMGiNn — AC Milan (@acmilan) 13. April 2019

Дівчина дня. Неймовірна італійська ведуча, яка підкорила серця мільйонів і божеволіє від Шеви