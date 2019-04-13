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Мілан – Лаціо: Шевченко пригадав свій хет-трик у ворота римлян, анонсувавши роботу на матчі

16:05 76 Читать на русском
Мілан – Лаціо: Шевченко пригадав свій хет-трик у ворота римлян, анонсувавши роботу на матчі
Шева проти Лаціо / AC Milan

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко колись засмучував Лаціо в іграх за Мілан.

 

Сьогодні Мілан і Лаціо зустрічаються в центральному матчі 32-го туру Серії А. В Україні поєдинок покаже канал "Футбол 1", а "Футбол 24" проведе текстовий онлайн. В Італії зустріч транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN, з яким має контракт Андрій Шевченко. Тренер збірної України протягом цього сезону працює на деяких матчах в ролі експерта.

Шевченко дебютував у ролі експерта на італійському телебаченні

Шева анонсував появу у сьогоднішній трансляції. "Готуйтесь до вечора. Побачимося згодом на DAZN", – написав він у Twitter, прикріпивши відео свого хет-трику у ворота Лаціо в сезоні-1999/00 Серії А. Голи Шевченка принесли Мілану камбек з 3:1 до 3:4, а завершилося все нічиєю 4:4.

Кожна поява легенди "россонері" на матчах спричиняє вибух ностальгії у соцмережах. Італійська аудриторія вже передчуває сьогоднішній поєдинок – в коментарях під постом Шеви купа овацій екс-футболісту.

Мілан сформував топ-5 найкращих голів проти Лаціо. М'ячі Шевченка посіли п'яте та друге місця. Розкішний удар зі штрафного в 2005-му став другим найефектнішим.

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Теги
Андрій Шевченко Андрій Шевченко Мілан - Лаціо Лаціо Лаціо Мілан Мілан Італія
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