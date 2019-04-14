Мілан – Лаціо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Мілан на Сан-Сіро мінімально обіграв Лаціо. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

У першому таймі більш агресивними були римляни та могли відзначатися під завісу 45-хвилинки. Іммобіле вдався класний удар, але Чіро влучив у стійку.

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У другому ж таймі господарі перехопили ініціативу. Це принесло свої плоди на 77-й хвилині, коли Мілан заробив пенальті. Одинадцятиметровий удар результативно виконав Кессьє. Цей м'яч став першим і останнім у звітному матчі.

Таким чином, Лаціо дуже нашкодив своїм амбіціям щодо Ліги чемпіонів. У шести останніх турах основна боротьба за четверту позицію розвернеться між Міланом, Ромою та Аталантою.