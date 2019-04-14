Мілан – Лаціо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Бельгія — 13 квіт 347
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Гент з Яремчуком та Безусом програв Антверпену, пропустивши курйозний гол
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СПАЛ сенсаційно переграв Ювентус, Мілан переміг Лаціо в битві за ЛЧ: 32-й тур Серії А, матчі суботиІталія — 13 квіт 760
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Перша ліга: Рух завдав Колосу дебютної поразки в чемпіонаті, Металіст 1925 здолав БалканиПерша ліга — 13 квіт 756
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Олександрія переграла Львів та зробила серйозну заявку на бронзу УПЛУкраїна — 13 квіт 1629
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Шахтар розгромив Зорю: яскравий дебют Тете, луганці практично програли "бронзу"Україна — 13 квіт 1890