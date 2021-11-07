"У цій Серії А я бачу баланс. Великі команди ближчі одна до одної, ніж будь-коли. Мілан нав'язує свою гру та захищається на 15-20 метрів вище. Це позиція, яку вони мають демонструвати і в Європі. Інтер не має інстинкту вбивці. Він повинен навчитися цього. Закривайте ігри швидше. Сім очок відставання – це багато, але у тих, хто наздоганяє, завжди більше мотивації скоротити дистанцію від лідера.

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Мауріціо Саррі дуже демонстрував хороші результати в Емполі та Неаполі. Якщо хтось і може принести трохи свіжого повітря у чемпіонат, то це він. Вперше Моурінью взяв команду, яка не завжди була на вершині. Це вибір, який треба поважати. Жозе потрібно дати час: якщо він це зробив, то тому, що має вагомі причини.

Мілан повинен повністю переконати себе у своїй силі, коли грає у Лізі чемпіонів. Але є багато молодих хлопців. Це ​​їхній перший важливий досвід на такому рівні. Їм потрібно дати можливість рости. У "россонері" є швидкі гравці, такі як Леау. Однак цього недостатньо, щоб грати на контратаках у Лізі чемпіонів. Суперники там не пробачають помилок. Якщо ви залишатиметеся в низькому блоці оборони, то повинні добре захищатися. Футболісти Мілана вміють швидко повертати собі контроль на м'ячем, вони знають, що робити, володіючи ним, і мені подобаються робота Піолі. Щоправда, у Європі їм потрібно бути вірними стилю, який у них є в Серії А. Якщо Зальцбург може це зробити, то чому не повинен зробити Мілан?

В Італії Мілан має стабільне та консолідоване лідерство. Ви можете бачити його бажання вести гру, навіть якщо це робить матч більш нервовим. Знову ж таки, це залежить від того, де ви вирішите захищатися: це меседж, який ви посилаєте супернику. У Лізі чемпіонів змінюється якість: якщо у Європі щось не так, то вони тебе точно покарають, у чемпіонаті, можливо, й ні. Все вирішиться у березні-квітні. Поки Мілан може взяти на себе зобов'язання щодо зміцнення переможного менталітету. Команда має прагнути здобути титул. Вони разом уже багато років, настав час боротися за Скудетто і конкурувати в ЛЧ.

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Я не здивований, що Мальдіні серед головних артефактів реконструкції. Тому що те, що я можу сказати ззовні, Паоло повторюватиме щодня всередині. Ніхто краще за нього не знає клуб і чого не вистачає для наступного кроку: Пощастило Мілану, що він є. Це призвело до міцності та чіткості. Мальдіні буде змінювати стратегію відповідно до потреб, але ідентичність, філософія та амбіції в основі не зміняться.

Нічого дивного, що Ібрагімовіч продовжує грати на топ-рівні у 40 років. Він завжди дуже добре дбав про себе. У Мілані багато футболістів грали так довго. Паоло, Кафу та Костакурта... Дуже важливо, щоб довкола нього була структура, здатна розкрити його якості.

Кессьє має право попросити всі гроші, які він хоче. Так само клуб має право не приймати його вимоги та зберігати його лінію балансу. Я вважаю, що він повинен поставити на перше місце свою кар'єру, а потім спробувати витиснути максимум з економічної точки зору. Я надто люблю спорт, щоб не надавати сенсу своїй професії, щоб не зробити кар'єру якомога тривалішою та успішнішою. Кессьє дуже добре виступила у Мілані, але у Лізі чемпіонів вони останні. Не думаю, що і в боротьбі за Скудетто він зробить вирішальний внесок. Франк важливий для Мілана. Було б добре, якби він цінував свою кар'єру більше, ніж гроші. Як клуб ти не можеш робити так дуже багато, і тоді ти відпускаєш гравця і береш ще іншого. Сподіваюся, що вплив агентів зменшиться, але й Кессьє врешті-решт зробить мудрий вибір.

Інтер ще має час, щоб повернутися у боротьбу за чемпіонство. Я радий бачити Джеко на такому рівні, боснієць чудово інтегрувався і усунув думки про втрату Лукаку. Інтер повинен поборотися за перше місце, у нього багато сильних і визнаних гравців, у цьому сенсі навіть більше, ніж у Мілана... Ось чому я хотів би, щоб вони були більш рішучими у атаці. Надто часто я бачу, як вони оберігають перевагу в один гол. Індзагі хороший тренер. Його Лаціо створював багато гольових моментів, Інтер також може це зробити. Але, як Сімоне продемонстрував у Римі, йому потрібен час, щоб висловити свої ідеї. Тут він має ще сильніших гравців. Йому просто потрібно буде витримувати тиск. Ось він був у себе вдома, а Мілан – це щось інше, тут немає зони комфорту.

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Барелла уже зрілий гравець. Щоб стати висококласним виконавцем на міжнародному рівні, йому потрібно зробити лише один останній крок – підходити до всіх матчів як головний герой, як визнаний лідер. Коли він зможе цього досягти, стане винятковим футболістом. Тоналі сильно прогресує, з такими амбіціями... Сандро саме у тому віці, коли найсильніші починають щось змінювати. Якщо він зробить це вже зараз, у 21 рік, то зможе стати топ-гравцем.

Переклад та адаптація Вадима Грищука