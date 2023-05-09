УЄФА визначився зі складом суддівської бригади на перший півфінал Ліги чемпіонів між Міланом та Інтером.

Міланське дербі розсудять іспанські арбітри. Головним рефері на поєдинок призначено Хесуса Хіля Мансано. 39-річний суддя в цьому сезоні вже працював на матчі Мілана в Лізі чемпіонів. На груповому етапі він зафіксував перемогу команди Піолі над загребським Динамо (3:1).

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Допомагати Хілю Мансано будуть Дієго Барберо Севілья, Анхель Невадо Родрігес, резервний арбітр – Хосе Марія Санчес Мартінес. За VAR відповідатимуть Хуан Мартінес Мунуера та Алехандро Ернандес Ернандес.

Нагадаємо, що перший матч між Міланом та Інтером в рамках півфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 10 травня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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