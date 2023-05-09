Мілан – Інтер: УЄФА призначив арбітрів на півфінал Ліги чемпіонів
УЄФА визначився зі складом суддівської бригади на перший півфінал Ліги чемпіонів між Міланом та Інтером.
Міланське дербі розсудять іспанські арбітри. Головним рефері на поєдинок призначено Хесуса Хіля Мансано. 39-річний суддя в цьому сезоні вже працював на матчі Мілана в Лізі чемпіонів. На груповому етапі він зафіксував перемогу команди Піолі над загребським Динамо (3:1).
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Допомагати Хілю Мансано будуть Дієго Барберо Севілья, Анхель Невадо Родрігес, резервний арбітр – Хосе Марія Санчес Мартінес. За VAR відповідатимуть Хуан Мартінес Мунуера та Алехандро Ернандес Ернандес.
Нагадаємо, що перший матч між Міланом та Інтером в рамках півфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 10 травня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
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