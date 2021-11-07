Мілан – Інтер: ультрас "россонері" присвятили видовищний перфоманс лікарям, які боролись з COVID-19
22:42 - Читать на русском
Зворушливим вчинком відзначились фани Мілана перед дербі.
Хакан Чалханоглу 11’
11’ Хакан Чалханоглу
Вболівальники Мілана розгорнули гігантський банер перед матчем проти Інтера, який присвятили працівникам медчної сфери.
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"Подяка тим, хто бився за нас на передовій, ніколи не здавався, ніколи не шкодував себе", – вказано у поясненні прес-служби "россонері" на офіційній сторінці клубу у Twitter.
До дербі з чинним чемпіоном Італії Мілан підійшов на другій сходинці Серії А, поступаючись Наполі одним заліковим балом.
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