Вболівальники Мілана розгорнули гігантський банер перед матчем проти Інтера, який присвятили працівникам медчної сфери.

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"Подяка тим, хто бився за нас на передовій, ніколи не здавався, ніколи не шкодував себе", – вказано у поясненні прес-служби "россонері" на офіційній сторінці клубу у Twitter.

До дербі з чинним чемпіоном Італії Мілан підійшов на другій сходинці Серії А, поступаючись Наполі одним заліковим балом.

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