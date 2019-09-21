Мілан – Інтер: Шевченко пригадав свій зірковий час напередодні дербі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко з нетерпінням очікує на центральний матч 4-го туру Серії А.

Андрій Шевченко опублікував раритетне фото в instagram, на якому він у молодості захищає кольори Мілана у дербі проти Інтера.

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"Особливі почуття від особливого вечора на Сан-Сіро. Унікальний матч з магічною атмосферою. Я буду з вами, россонері", – підписав світлину Шевченко.

Варто відзначити, що в інтерв'ю Gazzetta dello Sport 42-річний фахівець назвав фаворитом міланського дербі саме Інтер.

Нагадаємо, Мілан прийматиме Інтер в рамках 4-го туру Сері А. Двобій відбудеться 21 вересня, початок о 21:45.

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