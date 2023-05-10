Мілан прийматиме Інтер у другому півфіналі Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Де дивитися матч онлайн та на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Протистояння між італійськими грандами відбудеться вже 10 травня. Стартовий свисток на Сан-Сіро традиційно для ЛЧ прозвучить о 22:00 за київським часом.

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Де дивитися матч Мілан – Інтер

Офіційним транслятором єврокубків на території України є медіасервіс MEGOGO, який і покаже дуель Мілана й Інтера наживо. О 21:00 стартує передматчева студія.

Окрім того, трансляція буде доступна з перекладом жестовою мовою. Також переглянути поєдинок можна на Volia TV. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

До слова, матч-відповідь 1/2 фіналу між італійськими колективами запланований на 16 травня. Другу путівку у фінал Ліги чемпіонів між собою розігрують Реал Мадрид та Манчестер Сіті.

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