Мілан – Дженоа – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У перенесеному матчі 1 туру Мілан вдома на останніх секундах матчу переграв Дженоа. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Мілан у перенесеному матчі 1 туру Серії А вдома приймав Дженоа. Вже на 4-й хвилині Сусо відкрив рахунок у зустрічі, а в другому таймі Алессіо Романьйолі відзначився в обидві сторони. Спочатку захисник вразив власні ворота, а на 90+1 фантастичним ударом з льоту приніс перемогу "россонері".

Мілан переміг Дженоа та піднявся у зону Ліги чемпіонів

Мілан після 10 турів має 18 очок і займає 4 сходинку в турнірній таблиці, Дженоа на 11 позиції з 14 пунктами.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 1-й тур

Мілан – Дженоа – 2:1

Голи: Сусо, 4, Романьйолі, 90+1 – Романьйолі, 56 (автогол)