У рамках 31-го туру італійської Серії А Мілан дотиснув Дженоа на власному полі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

"Россонері" вдалося забити швидкий м'яч на 13-й хвилині. Калулу після невдалого виконання стандарту грудьми скинув під удару Анте Ребічу, а хорват розкішно поклав з льоту з лінії штрафного майданчика.

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"Грифони" відігралися перед перервою. Зайц подав кутовий у центр карної зони, а Маттіа Дестро головою пробив точно в кут. Проте, в другій половині Мілан зумів вирвати перемогу. Взяття воріт було курйозним: Манджукіч намагався пробити головою після подачі кутового, але не зміг, та м'яч влучив у спину Джанлуки Скамакки та залетів у сітку.

Мілан вистраждав перемогу над Дженоа – Манджукіч спровокував вирішальний автогол