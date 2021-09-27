Італійський Мілан не зміг уникнути кадрових втрат перед поєдинком 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

Форвард Златан Ібрагімовіч не допоможе "россонері" в двобої з чемпіоном Іспанії, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Піолі запропонував ввести у футбол правило з баскетболу

Ветеран не встиг відновитися після травми. Швед зазнав травми ще в 3-му турі чемпіонату – він вийшов на 30 хвилин проти Лаціо, встиг забити, але отримав ушкодження ахіллового сухожилля. Златан нині займається індивідуально. Повноцінне повернення Ібрагімовіча станеться, вочевидь, вже після міжнародної паузи в жовтні.

До слова, матч Мілан – Атлетіко відбудеться у вівторок, 28 вересня. У стартовому турі "россонері" поступилися Ліверпулю (2:3) на виїзді.

Мілан вирвав перемогу над Спецією й вийшов на перше місце в Серії А, Дженоа розписала бойову нічию із Вероною