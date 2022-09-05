Українські легіонери провели досить плідний вікенд в європейських першостях – вистачало як діаметральних виступів, так і шикарних голів.

Європейський вікенд традиційно не обійшовся без помітної участі українських легіонерів. Найкращу пресу заслужив захисник Евертона Віталій Миколенко, який у мерсисайдському дербі не дозволив розвернутися Мохамеду Салаху, грізному бомбардиру Ліверпуля.

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Сашко Зінченко повернувся після травми, щоправда, не зумів зупинити потужну ходу суперника – Манчестер Юнайтед. А ветерани Роман Безус і Євген Коноплянка нагадали про себе шедевральними голами. Дивимося, як це було в новому дайджесті на YouTube-каналі "Футбол 24"!

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