Евертон та Фулхем визначились зі стартовими складами на матч 14-го туру АПЛ. Віталій Миколенко вийде в основному складі проти колишньої зірки Шахтаря Вілліана.

Поєдинок Фулхем – Евертон розпочнеться о 19:30 за київським часом. Віталій Миколенко вийде у стартовому складі вже в 14 поєдинку поспіль в цьому сезоні АПЛ. За текстовою онлайн-трансляцією гри можна стежити на "Футбол 24" за цим посиланням. Можливість переглянути поєдинок є на Setanta Sports.

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Стартовий склад Евертона: Пікфорд – Коулмен, Тарковскі, Коуді, Миколенко – Гуйє, Онана – Івобі, Гордон, Грей – Калверт-Льюїн.

Стартовий склад Фулхема: Лено – Боббі Рід, Діоп, Рім, Робінсон – Харрісон Рід, Пальїнья – Кебано, А. Перейра, Вілліан – Мітровіч.

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