"Містер в перерві сказав нам робити менше довгих передач, більше контролювати м'яч. Також він провів три заміни, які допомогли нам. У другому таймі все дуже добре вийшло.

Петраков планує несподіваний виклик Гармаша – хавбек Динамо не грав за збірну України 4 роки

Чи вітали Гармаша з потенційним викликом у збірну? Ні, ще не вітали, позаяк ще не було офіційного виклику. Звичайно, він готовий до виклику.

Гол Циганкова? Бущан перед другим таймом порадив частіше бити по воротах, на що Вітя сказав, що немає моментів для ударів. І ось у нього з'явився момент, і він пробив", – цитує Миколенка сайт Динамо.

За останні 4 матчі киян в УПЛ Гармаш зумів відзначитись 4-ма голами, і за інформацією ЗМІ, Петраков планує викликати Дениса у національну команду на матчі проти Боснії та Болгарії.

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