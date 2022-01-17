Бельгійська федерація не в захваті від такої ідеї. Там хочуть, щоб Мартінес зосередився на підготовці команди до ЧС-2022. Однак Евертон, схоже, знайшов варіант, який влаштує всіх.

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За інформацією The Athletic, мерсисайдці хочуть, щоб Мартінес очолив команду на тимчасових засадах. До кінця сезону в збірної Бельгії запланований лише один товариський матч. Відтак, іспанському фахівцю буде не важко поєднувати дві посади.

Зазначається, що сам Мартінес не проти допомогти Евертону, в якому працював з 2013-го по 2016 рік. Також Роберто наполягає, щоб у Мерсисайді його асистентом став Тьєррі Анрі. Француз також працює у збірній Бельгії.

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