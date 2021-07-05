Миколенко зізнався, як збірна України заряджалась на матчі Євро-2020 – у роздягальні "синьо-жовтих" був особливий девайс
Захисник збірної України Віталій Миколенко розповів, що навіть на відстані відчував підтримку уболівальників.
"Хочу подякувати всім за ту підтримку, яка була протягом всього турніру. Це історія, яку ми написали разом з вами.
"Наша подорож завершилася": Ярмоленко тепло подякував уболівальникам збірної України за підтримку
І коли ви біля "Гуліверу" (торгово-розважальний центр у Києві, – Футбол 24) вболівали за збірну України, у нас в роздягальні була пряма трансляція і ми це все бачили і відчували підтримку кожного", – написав Миколенко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де поступились збірній Англії з рахунком 0:4 і припинили участь у турнірі.
Україна – Англія: Миколенко відбілив ім'я, зруйновані мрії Матвієнка про АПЛ, розчарували не всі – оцінки за 1/4 Євро