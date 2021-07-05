"Хочу подякувати всім за ту підтримку, яка була протягом всього турніру. Це історія, яку ми написали разом з вами.

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І коли ви біля "Гуліверу" (торгово-розважальний центр у Києві, – Футбол 24) вболівали за збірну України, у нас в роздягальні була пряма трансляція і ми це все бачили і відчували підтримку кожного", – написав Миколенко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де поступились збірній Англії з рахунком 0:4 і припинили участь у турнірі.

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