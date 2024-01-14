"Коли я почув новину про зняття очок, це було важко зрозуміти, але коли справа доходить до тренувань, я бачу, що всі хочуть здобути якомога більше очок, тому що ми не хочемо опинитися в кінці таблиці.

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Думаю, після цього ми зрозуміли, що працювати треба в одному напрямку – разом. Я впевнений, що ми зможемо уникнути будь-якої небезпеки та залишимося в АПЛ", – цитує Миколенка прес-служба "ірисок".

Нагадаємо, в середині листопада з Евертона зняли 10 очок за порушення правил фінансового фейр-плей. На той момент команда відкотилася в зону вильоту, але спромоглася здобути чотири перемоги поспіль. Наразі "іриски" розташувалися 17-му місці, але поки не можуть відірватися від небезпечної зони турнірної таблиці на безпечну відстань.

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