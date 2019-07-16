Миколенко зізнався, стиль якого захисника йому найбільше імпонує – несподіваний вибір

Захисник Динамо Віталій Миколенко розповів про свій дебютний сезон в основній команді киян.

"Стрімкий розвиток кар’єри? Так, справді, усе відбувається дуже швидко. Але зараз потрібно працювати з подвійною енергією та на кожному тренуванні, у кожному матчі доводити, що я гідний бути гравцем основного складу, і закріпитися в першій команді.

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Довелося звикати до партнерів, а також набирався впевненості у власних силах, у тому, що мені до снаги грати на високому рівні вже зараз. Для початку я намагався познайомитися з усіма. Звичайно, був певний віковий бар’єр. Важко знаходив з усіма спільну мову.

Намагаюся дивитися матчі команд, ігровий стиль яких схожий із динамівським. Щодо гравця, який імпонує мені на лівому фланзі, то це Марсело з мадридського Реала. Своєю зовнішністю та стилем гри він просто не може не подобатися. Найкращий клуб для мене – Барселона, а гравець – Ліонель Мессі", – цитує Миколенка прес-служба Динамо.

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