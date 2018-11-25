Миколенко зізнався, що сказав йому Шевченко перед від'їздом в Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко поділився думками щодо перебування у збірній України та ситуації в УПЛ.

"Перед від'їздом з табору збірної Шевченко мені сказав продовжувати в тому ж дусі, грати на максимальних швидкостях в кожному матчі за клубну команду і прогресувати. Якщо все буде виходити, буде і виклик в збірну.

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Наступний матч з Олександрією? Якщо не помиляюся, вони протягом 15-ти турів нижче третього місця не опускалися, тому це зовсім не випадково. Нас чекає дуже серйозний матч і серйозний суперник.

Суперництво з Шахтарем за чемпіонство? Попереду ще велика частина чемпіонату, плюс кілька очних зустрічей з Шахтарем навесні. Мотивація зросла, щоб наздогнати нашого головного конкурента", – цитує Миколенка видання Команда 1.

Поєдинок Олександрія – Динамо відбудеться сьогодні, 25 листопада, початок о 19:30.

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