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Миколенко зізнався, що сказав йому Шевченко перед від'їздом в Динамо

10:26 1467 Читать на русском
Миколенко зізнався, що сказав йому Шевченко перед від'їздом в Динамо
Віталій Миколенко / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко поділився думками щодо перебування у збірній України та ситуації в УПЛ.

"Перед від'їздом з табору збірної Шевченко мені сказав продовжувати в тому ж дусі, грати на максимальних швидкостях в кожному матчі за клубну команду і прогресувати. Якщо все буде виходити, буде і виклик в збірну.

Миколенко розповів про свої враження від перебування в збірній України

Наступний матч з Олександрією? Якщо не помиляюся, вони протягом 15-ти турів нижче третього місця не опускалися, тому це зовсім не випадково. Нас чекає дуже серйозний матч і серйозний суперник.

Суперництво з Шахтарем за чемпіонство? Попереду ще велика частина чемпіонату, плюс кілька очних зустрічей з Шахтарем навесні. Мотивація зросла, щоб наздогнати нашого головного конкурента", – цитує Миколенка видання Команда 1.

Поєдинок Олександрія – Динамо відбудеться сьогодні, 25 листопада, початок о 19:30.

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Олександрія - Динамо: Неділя 25 листопада 2018

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Теги
Україна Україна Збірна України Віталій Миколенко Віталій Миколенко Андрій Шевченко Андрій Шевченко Олександрія - Динамо Динамо Динамо
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