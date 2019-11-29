toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Миколенко зізнався, що допустив індивідуальну помилку під час вирішального гола Мальме

01:26 132 Читать на русском
Миколенко зізнався, що допустив індивідуальну помилку під час вирішального гола Мальме
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував поразку від Мальме (3:4) в матчі групового етапу Ліги Європи.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

"Нам вдавалося розкривати оборону Мальме, вийшло забити два м'ячі і могли ще, напевно, два забити. Але в обороні допускали помилки, індивідуальні та позиційні. У підсумку пропустили чотири м'ячі. Я зараз не можу це пояснити. Так виходить, що на перших хвилинах ми пропускаємо якісь безглузді м'ячі. І потім складно відіграватися.

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Наскільки я зрозумів, Сидорчук запитав у арбітра, чому немає жовтої картки шведу. Потім ударив м'яч назад, щоб там виконали стандарт. Напевно, арбітр дав картку через агресію.

Ви бачили, ми навіть вдесятьох могли вигравати, забивати четвертий м'яч. І досить непогано грали в меншості навіть. Але я допустив індивідуальну помилку, і там вже багато суперників було в штрафній. Важко було розібрати", – сказав Миколенко в ефірі ТК Футбол.

Динамо програло Мальме на 90+6 у божевільному матчі Ліги Європи з вилученням і камбеками

blog_ava
"Побачивши брата, я заплакала": інтерв’ю із рідною сестрою Артема Мілевського
28 листопада
9651
Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Відеоновини Віталій Миколенко Віталій Миколенко Мальме - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
49
хв
Шальке
21:30
Уніон Берлін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук