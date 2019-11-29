Миколенко зізнався, що допустив індивідуальну помилку під час вирішального гола Мальме

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував поразку від Мальме (3:4) в матчі групового етапу Ліги Європи.

"Нам вдавалося розкривати оборону Мальме, вийшло забити два м'ячі і могли ще, напевно, два забити. Але в обороні допускали помилки, індивідуальні та позиційні. У підсумку пропустили чотири м'ячі. Я зараз не можу це пояснити. Так виходить, що на перших хвилинах ми пропускаємо якісь безглузді м'ячі. І потім складно відіграватися.

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Наскільки я зрозумів, Сидорчук запитав у арбітра, чому немає жовтої картки шведу. Потім ударив м'яч назад, щоб там виконали стандарт. Напевно, арбітр дав картку через агресію.

Ви бачили, ми навіть вдесятьох могли вигравати, забивати четвертий м'яч. І досить непогано грали в меншості навіть. Але я допустив індивідуальну помилку, і там вже багато суперників було в штрафній. Важко було розібрати", – сказав Миколенко в ефірі ТК Футбол.

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