"Після забитого м'яча у нашій грі особливо нічого не змінилося – більшою мірою цей гол вплинув на гру Олександрії. Гості стали більше розкриватися, завдяки чому у нас були хороші моменти біля їхніх воріт, які ми, щоправда, не реалізували.

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Нам не вистачало завершення атак, останнього пасу. Суперники грали у п'ять захисників, тому нам було важко розкривати їхню оборону. Ми не використали ті моменти, які все ж таки вдалося створити, тому до самого кінця матчу була присутня нервозність.

Сили перед матчем з Ференцварошем ми точно не берегли. Так, тренер дав відпочити деяким хлопцям, але ми однаково серйозно налаштовуємося на кожен матч – і на чемпіонат, і на Лігу чемпіонів. Упевнений, сьогодні на полі ніхто не беріг сили. Тим більше, ми знали про результат матчу між Шахтарем та Ворсклою до початку нашої гри і розуміли, що у нас є хороша можливість відірватися. Але не особливо замислювалися про це, адже чемпіонат зараз не закінчується, тільки початок сезону і попереду ще довга дистанція. Зараз головне – набирати три очки в кожному матчі.

Найголовніше зараз – відновитися, тому що графік насичений, ігри через три дні на четвертий, через два на третій. Головне завдання – добре відновитися і підготуватися до Ференцвароша", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо мінімально здолало підопічних Володимира Шарана і очолило турнірну таблицю УПЛ.

Динамо здолало Олександрію голом на 50-й секунді та відірвалося на вершині УПЛ