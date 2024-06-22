"Вже сьогодні, можна сказати, готувався в обоймі – це найголовніше для мене. У нас є чотири дні на підготовку до наступного матчу. Думаю, що все буде добре і я буду готовий.

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Чи побачите ви мене у матчі проти Белгії? Ви могли б побачити мене і проти Словаччини, але мене не випустили. Тому як тренерський штаб вирішить, так і буде. Подивимось. Не від мене все залежить", – сказав Миколенко у коментарі для SportArena.

Нагадаємо, захисник отримав травму у товариському поєдинку проти збірної Молдови і через це не зіграв уже в двох матчах України на Євро-2024: проти Румунії та Словаччини.

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